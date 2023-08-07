В небе над Калугой сбили беспилотник

Около 2:30 ночи в понедельник, 7 августа, в Ферзиковском районе, рядом с Калугой, система ПВО сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Последствий для людей и инфраструктуры нет, - заявил глава региона.

Ранее наши читатели сообщали о грохоте, который разбудил их ночью.

Напомним, на прошлой неделе на юго-западе области сбили семь беспилотников.

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