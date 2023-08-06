В Калуге пьяный водитель устроил лобовое ДТП на Грабцевском шоссе

Управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности про аварию на Грабцевском шоссе, которая произошла вечером 5 августа.

По предварительным данным, пьяный 43-летний водитель «Шевроле Клан» у дома №102 выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель».

Различные травмы получили два человека: 53-летний водитель «Газели» и его 24-летняя пассажирка.

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