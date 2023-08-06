В Калуге водитель «Шкоды» сбил выбежавшего на дорогу трехлетнего мальчика

Около 14:15 в субботу, 5 августа, на Грабцевском шоссе в Калуге у дома №22 в ДТП пострадал ребенок. Подробности об этом происшествии нам рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, трехлетний мальчик вышел с родителями из магазина и побежал на дорогу. Ребенка сбил автомобиль «Шкода», двигавшийся в сторону площади Маяковского.

С места аварии мальчика отвезли в больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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