В Калуге «Газель» и «Шевроле» разбились на Грабцевском шоссе
В Калуге грузовая «Газель» и легковой автомобиль «Шевроле Эпика» столкнулись на Грабцевском шоссе вечером в субботу, 5 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Авария произошла недалеко от перекрестка с Зерновой. По предварительным данным, «Газель» двигалась со стороны Грабцево, удар был лобовым.
МЧС сообщило об одном пострадавшем человеке. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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