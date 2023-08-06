В Калуге «Газель» и «Шевроле» разбились на Грабцевском шоссе

В Калуге грузовая «Газель» и легковой автомобиль «Шевроле Эпика» столкнулись на Грабцевском шоссе вечером в субботу, 5 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла недалеко от перекрестка с Зерновой. По предварительным данным, «Газель» двигалась со стороны Грабцево, удар был лобовым.

МЧС сообщило об одном пострадавшем человеке. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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