Стали известны причины громких звуков в небе над Калужской областью

Вечером в субботу, 5 августа, в телеграм-каналах появилась информация о якобы взрывах в небе над Калужской областью. Некоторые издания писали о работе ПВО. Однако в экстренных службах заявляют, что взрывов не было.

Причиной громких звуков стали плановые полеты военной авиации в Московской и Тульской областях, сообщило агентство ТАСС.

Такие звуки слышали не только в Калуге, но также в Туле и Подмосковье.

Напомним, на этой неделе над Калужской областью сбили семь беспилотников.

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