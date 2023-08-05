В Калуге водитель «Шкоды» сбил пешехода на Грабцевском шоссе

Около 14:15 в субботу, 5 августа, на Грабцевском шоссе в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №4б человек попал под колеса «Шкоды Фабия», которая двигалась в сторону площади Маяковского.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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