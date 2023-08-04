В Калужской области несколько человек пострадали в перевернувшемся «Киа»
Около 22:00 в пятницу, 4 августа, в Ферзиковском районе перевернулся автомобиль «Киа Соул». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением на 12 километре дороги Ферзиково – Дугна.
Сообщается о нескольких пострадавших.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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