В Калужской области несколько человек пострадали в перевернувшемся «Киа»

Около 22:00 в пятницу, 4 августа, в Ферзиковском районе перевернулся автомобиль «Киа Соул». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением на 12 километре дороги Ферзиково – Дугна.

Сообщается о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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