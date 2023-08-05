Восемь опасных боеприпасов обнаружили в Калужской области
В пятницу, 4 августа, снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в трех районах Калужской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
В лесу у деревни Есенок Думиничского района нашли реактивный снаряд.
В Кировском районе у деревни Кулаковка лежали пять артиллерийских снарядов.
Еще один боеприпас для артиллерии лежал в поле у деревни Понизовье Спас-Деменского района.
Спасатели обезвредили опасные предметы.
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