Восемь опасных боеприпасов обнаружили в Калужской области

В пятницу, 4 августа, снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в трех районах Калужской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В лесу у деревни Есенок Думиничского района нашли реактивный снаряд.

В Кировском районе у деревни Кулаковка лежали пять артиллерийских снарядов.

Еще один боеприпас для артиллерии лежал в поле у деревни Понизовье Спас-Деменского района.

Спасатели обезвредили опасные предметы.

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