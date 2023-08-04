Два 19-летних парня на мотоцикле врезались в «Рено Логан» в Калужской области

Около 18:00 в пятницу, 4 августа, очередное ДТП с мотоциклистом произошло в Калужской области. Фото с места аварии опубликовала прокуратура Калужской области.

По предварительным данным, в Людиново на улице Маяковского 19-летний мотоциклист столкнулся со встречным «Рено Логан».

В больницу попали сам байкер и его 19-летний пассажир.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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