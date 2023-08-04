В Калужской области 68-летняя женщина погибла в столкновении «Хонды» и «Ровера»

Около 15:15 в пятницу, 4 августа, смертельное ДТП произошло на дороге Калуга – Тула в районе села Ахлебинино Перемышльского района. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 68-летняя женщина за рулем «Хонды Джаз» выезжала со второстепенной дороги и не пропустила «Ровер», двигавшийся в сторону Калуги.

Водитель «Хонды» погибла на месте. Второй автомобилист получил различные травмы.

ГИБДД в связи с этой аварией еще раз призвала калужан строго соблюдать ПДД.

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