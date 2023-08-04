В Калужской области произошло 18 ДТП с самокатами

С января по июль в Калужской области произошло 603 ДТП, в которых 52 человека погибли и 779 получили травмы. Такие данные в пятницу, 4 августа, опубликовало региональное управление МВД.

Выросло число аварий с мотоциклами и самокатами.

В 81 ДТП с байкерами погибли 11 человек, 85 травмировались. В 18 авариях с самокатами пострадали 19 человек, в том числе 10 детей.

В полиции призывают калужан строго соблюдать ПДД.

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