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В поселке Товарково Калужской области жители 5 домов вторые сутки сидят без воды

Опубликовано: 04.08.2023 12:37 0 407
В поселке Товарково Калужской области жители 5 домов вторые сутки сидят без воды

В пятницу, 4 августа, нам в редакцию позвонил взволнованный житель поселка Товарково Игорь ЛЕСИН.

— Я живу на улице Дзержинского, –  стал рассказывать мужчина. – Неделю у нас перебойно текла грязная вода, а вчера воду отключили вообще. Кому мы только не звонили, нам отвечают, что мы к ним не относимся. Вторые сутки сидим без капли воды. Такая жара в эти дни! Без воды три пятиэтажки, одна трехэтажка и одна двухэтажка.

—  Желтая вода в последнее время идет рыжая, напор пропадает, – говорит жительница дома № 7 по улице Дзержинского Лидия. – В итоге вторые сутки без воды. В домах живут и пожилые, и дети. Я многодетная мама, младшему два года. Вчера и сегодня так жарко, ни помыться, ни попить. Куда ни обратимся – везде говорят: не к нам.

Вот такого цвета была вода у жителей Товаркова до ее отключения.

Люди вынуждены добывать воду второй день.

Нам удалось связаться с главой поселковой управы Товарково, он рассказал о случившемся:

— Я сегодня с утра на месте, – говорит глава поселковой управы Анатолий ИЛЮХИН. – Работы по устранению аварии уже идут. Был серьезный прорыв на территории одного из промышленных предприятий.

По решению собрания депутатов сейчас у нас ликвидируется наш МУП, вот так они решили, поэтому у нас теперь нет экскаватора и техники. Пока я нашел технику, людей, потом нашли утечку – прошло время. Обещали специалисты в течении пары часов ликвидировать утечку и дальше пустим людям воду.

Мы будем следить за ситуацией с водоснабжением в Товарково, остаемся на связи с жильцами домов.

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Опубликовано: 04.08.2023 12:37 0 407
Тэги: благоустройство коммунальная авария
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