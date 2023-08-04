В Калужской области мужчина получил 50% ожогов тела при пожаре нежилого дома
В пятницу, 4 августа, в деревне Хорошая Медынского района Калужской области сгорел одноэтажный нежилой дом, сообщили в пресс-службе МЧС.
По нашей информации, при пожаре пострадал 50-летний мужчина. Предварительно, у него обожжено 50% тела.
Как нам стало известно, пожар произошел из-за короткого замыкания.
В строении, принадлежащем 41-летней женщине, полностью уничтожено имущество и кровля.
Пожар ликвидировали 7 сотрудников спасательной службы и 2 пожарные машины.
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