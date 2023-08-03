Выпавший из окна в Калуге ребенок умер в больнице

Днем в четверг, 3 августа, в реанимации детской областной больницы в Калуге умер шестилетний мальчик, который несколькими часами ранее выпал из окна квартиры на седьмом этаже на улице Билибина. Об этом сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

- В больницу он был доставлен в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное для стабилизации состояния маленького пациента, - прокомментировал Пахоменко. - Приношу свои соболезнования родным и близким.

Следственный комитет по факту данной трагедии начал проверку.

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