В Калужской области насмерть разбился 15-летний мотоциклист

Днем в четверг, 3 августа, в поселке Ферзиково на улице Первомайской произошло ДТП с мотоциклистом. Подробности об этом происшествии нам сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, 15-летний мальчик на мотоцикле «Восход» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Подросток умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

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