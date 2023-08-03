Следственный комитет начал проверку после выпадения шестилетнего мальчика из окна в Калуге

Как мы уже рассказывали, днем в четверг, 3 августа, из окна квартиры на седьмом этаже в доме №4 на улице Билибина в Калуге выпал шестилетний мальчик. Ребенок с крайне тяжелыми травмами попал в больницу. А Следственный комитет начал по данному инциденту проверку.

- Ребенок находился в комнате, где, облокотившись на москитную сетку, выпал наружу, - заявили в СК.

Пока не уточняется, был ли с ним в квартире кто-то из взрослых.

Следователи будут выяснять условия жизни ребенка.

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