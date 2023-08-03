В Калуге мальчик выпал из окна седьмого этажа

Днем в четверг, 3 августа, из окна квартиры на седьмом этаже в доме №6 по улице Билибина в Калуге выпал ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

- Примерно в 12:25 с 7-го этажа на москитной сетке выпал мальчик (возраст 5-7 лет), - рассказал Пахоменко. - Бригаду скорой помощи вызвали мимо проходящие ребята, бригада прибыла за 3 минуты.

Ребенка с тяжелыми травмами доставили в Детскую областную больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь.

UPD. В прокуратуре Калужской области уточнили, что мальчику 6 лет. Он выпал из окна дома №4, а не соседнего дома №6, как сообщалось ранее.

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