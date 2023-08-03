Массовое ДТП перекрыло Грабцевское шоссе в Калуге

Как мы уже рассказывали, из-за аварии днем в четверг, 3 августа, в Калуге было затруднено движение на Грабцевском шоссе. Подробности о происшествии сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В районе перекрестка с улицей Платова столкнулись четыре автомобиля: «Хавал», «Хендай Солярис», «Датсун» и «Шевроле Лачетти».

Сообщается, что пострадали как минимум два человека.

Причины аварии устанавливаются.

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