В Калужской области сбили седьмой беспилотник за сутки

Утром в четверг, 3 августа, в Калужской области сбили седьмой за эти сутки беспилотник. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник, - заявил он. - Последствий для людей и инфраструктуры нет.

Ранее шесть беспилотников сбили в этом же районе в ночь на 3 августа.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.