В Калужской области пропал 54-летний мужчина на «Форде»

В Калужской области объявили о поисках 54-летнего Игоря Николаенко. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Мужчина уехал из Москвы 16 июля на автомобиле Ford Ranger черного цвета.

Он мог направляться в Калужскую область.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего человека:

Рост: 176 см.

Телосложение: полное.

Цвет глаз: зеленые.

Волосы: темно-русые.

Особые приметы: носит усы и бороду.

Информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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