В Калужской области пропал 54-летний мужчина на «Форде»
В Калужской области объявили о поисках 54-летнего Игоря Николаенко. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Мужчина уехал из Москвы 16 июля на автомобиле Ford Ranger черного цвета.
Он мог направляться в Калужскую область.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего человека:
- Рост: 176 см.
- Телосложение: полное.
- Цвет глаз: зеленые.
- Волосы: темно-русые.
- Особые приметы: носит усы и бороду.
Информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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