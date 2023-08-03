В Калуге два автомобиля столкнулись на сквере Мира

Около 21:30 в среду, 2 августа, на кольце сквера Мира в Калуге произошло ДТП. Фото опубликовали в ГУ МЧС по Калужской области.

По сообщениям очевидцев, водитель «Киа» не соблюдал дистанцию и врезался в «Опель», который притормозил перед пешеходным переходом.

Известно, что в ДТП пострадал один человек. Точные обстоятельства устанавливаются.

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