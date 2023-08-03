Минобороны России прокомментировало атаку беспилотников на Калужскую область

Как мы уже рассказывали, ночью в четверг, 3 августа, на юго-западе Калужской области сбили шесть беспилотных летательных аппаратов. Инцидент утром прокомментировали в министерстве обороны России.

Там заявили, что все беспилотники уничтожили средства ПВО.

Инцидент министерство назвало террористической атакой. Также Минобороны, как и ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша, заявило, что пострадавших и разрушений нет.

До этого власти сообщали об атаках беспилотников на Калужскую область в начале июня.

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