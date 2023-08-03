Шесть беспилотников сбили в небе над Калужской областью

В ночь на четверг, 3 августа, в небе над юго-западной частью Калужской области сбили шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил утром губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, никто из людей не пострадал, на земле разрушений нет.

- На месте работают оперативные службы, - заявил губернатор.

К юго-западу Калужской области относятся Людиновский, Кировский и Спас-Деменский районы.

Ранее в Калужской области беспилотники падали и взрывались в начале июня.

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