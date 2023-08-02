Стало известно о состоянии ребенка, выпавшего из окна в Калужской области

Как мы уже рассказывали, утром 2 августа в городе Кременки Жуковского района из окна квартиры на третьем этаже выпал годовалый ребенок. На вертолете санавиации его доставили в областную больницу в Калуге. О состоянии малыша рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

- У ребенка черепно-мозговая травма. Сейчас он находится под наблюдением врачей, - заявили в Минздраве.

Медики призвали калужан не оставлять своих детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.