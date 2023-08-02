В Калужской области выплатят 30 000 рублей подростку, которого укусила бродячая собака

По решению суда администрация деревни Манино Людиновского района выплатит компенсацию в размере 30 тысяч рублей 15-летнему подростку, которого укусила бродячая собака. Об этом в среду, 2 августа, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел в феврале. В суде посчитали, что местные чиновники не приняли необходимых мер, чтобы отловить бездомных собак.

- Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, - заявили в ведомстве.

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