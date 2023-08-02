Четыре опасных боеприпаса обнаружили в Калужской области за день

Во вторник, 1 августа, на территории Калужской области обнаружили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В деревне Бели Дзержинского района реактивный снаряд лежал в лесу в полутора километрах от населенного пункта.

В лесах рядом с деревней Безобразово Тарусского района и деревней Михайловка Жуковского района около 80 лет находились минометные мины.

А в пяти километрах от деревни Крутое Людиновского района на берегу реки Перетесна обнаружен артиллерийский снаряд.

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