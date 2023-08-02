Под Калугой 12-летний мальчик утонул в пруду

Во вторник, 1 августа, в деревне Володарское Ферзиковского района в пруду утонул 12-летний мальчик. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Погибший ребенок гулял вместе с другом. Он нырнул в воду и уже не всплыл.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас ведутся различные проверки.

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