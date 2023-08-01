В Калужской области сбили двух детей на велосипедах

В вторник, 1 августа, в Калуге произошло два ДТП с участием детей, сообщили и в пресс-службе МЧС.



По нашей информации, первая авария произошла в 14:32 на улице Нефтебаза в Калуге. 37-летний водитель автомобиля «Шкода» наехал на 15-летнего ребенка на велосипеде. Пострадавший был госпитализирован.



Как нам стало известно, второе столкновение произошло в 15:02 в городе Таруса на улице Академика Королева. 36-летняя женщина за рулем «Ауди» сбила 12-летнего мальчика, который также ехал на велосипеде. Ребенок доставлен в больницу.



Обстоятельства ДТП уточняются.









Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.