Рабочий лишился правой руки на заводе в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 31 июля, на предприятии по добыче полезных ископаемых в Жиздринском районе произошло ЧП. Обе руки 31-летнего рабочего попали под дисковый вал. Первую помощь пострадавшему оказали в Людиново, а потом на вертолете доставили в областную больницу в Калуге, рассказал во вторник министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

Врачам удалось спасти левую руку мужчине. А правую пришлось ампутировать, так как она была уже нежизнеспособна.

Вскоре пациента должны перевести из реанимации в профильное отделение.

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