Дерево угрожает разрушить дом на Луначарского в Калуге

Во вторник, 1 августа к нам обратились жильцы двухэтажного жилого дома №4 по улице Луначарского в Калуге.

Проблема в том, что старое дерево опасно наклонилось и могло упасть на здание. По словам жильцов, они позвонили коммунальщикам, приехала бригада, но спилила не то дерево.

- Мы вновь позвонили в «Зеленстрой», но нам отказали в помощи, по сути, послали нас очень далеко, а дерево так и висит у нас на доме, - рассказала житель дома Надежда Ивановна.

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