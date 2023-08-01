Калужанину раздавило обе руки на заводе

Около 11:00 в понедельник, 31 июля, несчастный случай произошел на одном из предприятий Жиздринского района, где занимаются добычей полезных ископаемых. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Примерно в 11:00 31-летний работник упал на движущуюся ленту транспондера, и обе его руки попали под дисковый вал.

Пострадавшего отвезли в больницу, ему оказывают помощь врачи. Прокуратура проводит проверку.

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