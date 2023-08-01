В Калуге пытались поджечь здание военного комиссариата

Около 18:15 в понедельник, 31 июля, в Калуге пожилая женщина попыталась пожечь здание военного комиссариата на улице Суворова. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Как сообщили очевидцы, пенсионерка бросила в здание бутылку с зажигательной смесью. В результате разбилось оконное стекло, закопчены стена и крыльцо.

По данным МЧС, из людей никто не пострадал.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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