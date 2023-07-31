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Калужанин избил сковородкой соседа из-за просьбы вести себя потише

Софья Фирсова
Опубликовано: 31.07.2023 12:18 0 78
Калужанин избил сковородкой соседа из-за просьбы вести себя потише

В Калуге возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу, из которой поступило сообщение в дежурную часть, сообщили в полиции в понедельник, 31 июля.

В ходе проверки участковому удалось установить хронологию событий. Предварительно, 24-летний подозреваемый слишком громко вел себя в квартире ночью, что помешало соседу снизу. 

Мужчина поднялся на этаж выше, чтобы сделать замечание. Между соседями начался конфликт, в ходе которого шумный сосед несколько раз ударил гостя сковородкой по лицу, а также бил ногами. После этого нарушитель вернулся в помещение, а пострадавший обратился в больницу. 

Согласно медэкспертизе, здоровью калужанина был нанесен легкий вред. 

Расследование продолжается. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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Софья Фирсова
Опубликовано: 31.07.2023 12:18 0 78
Тэги: происшествия
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