Движение на дороге Калуга – Медынь перекрывали из-за оборвавшихся проводов

В воскресенье, 30 июля, на дороге Калуга – Медынь временно перекрывали движение из-за обрыва провода на линии электропередач 10 Кв в районе технологического моста на поселок Товарково. Об этом сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

- В результате замыкания загорелся столб электропередач, - отметил он.

После проведения ремонтных работ движение по дороге возобновилось.

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