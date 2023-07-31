Движение на дороге Калуга – Медынь перекрывали из-за оборвавшихся проводов
В воскресенье, 30 июля, на дороге Калуга – Медынь временно перекрывали движение из-за обрыва провода на линии электропередач 10 Кв в районе технологического моста на поселок Товарково. Об этом сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
- В результате замыкания загорелся столб электропередач, - отметил он.
После проведения ремонтных работ движение по дороге возобновилось.
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