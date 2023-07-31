Трехлетняя девочка пострадала в ДТП на Правом берегу в Калуге

Вечером в воскресенье, 30 июля, на улице Фомушина в Калуге в районе дома №2 столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Лада». В этой аварии пострадал ребенок, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады» ехал по Фомушина со стороны Спартака, поворачивал налево на Новоспасскую и не пропустил встречный «Шевроле».

Различные травмы получила трехлетняя девочка, находившаяся в «Шевроле». Госпитализация ей не понадобилась.

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