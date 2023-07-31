В Калужской области выбежавший на дорогу лось стал причиной массового ДТП

Как мы уже рассказывали, около 17:00 в воскресенье, 30 июля, на дороге между Козельском и Перемышлем в районе села Полошково произошло ДТП с участием трех автомобилей. О причинах происшествия нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

На дорогу выбежал лось, которого сбил водитель «Рено Флюенс». После этого «Рено» выбросило под встречные грузовую «Газель» и «Ниссан». От удара «Газель» перевернулась.

В больницу попали три человека: 27-летний водитель «Рено», его 31-летняя пассажирка, а также 34-летний водитель «Ниссана».

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