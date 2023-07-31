Два жилых дома сгорели в Калужской области за вечер

Вечером в воскресенье, 30 июля, в двух районах Калужской области произошли пожары в жилых домах. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Частный жилой дом загорелся примерно в 18:30 в деревне Мехово Перемышльского района.

Похожий пожар произошел в поселке Бетлица в переулке Порошина.

Из людей никто не пострадал. Причины возгораний устанавливаются.

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