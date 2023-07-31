«Газель» перевернулась в массовом ДТП в Калужской области

Вечером в воскресенье, 30 июля, на дороге между Козельском и Перемышлем в Калужской области произошло массовое ДТП. Фото с места происшествия опубликовали в ГУ МЧС по Калужской области.

Около 17:30 в районе села Полошково столкнулись легковые «Рено» и «Ниссан» и грузовая «Газель». После этого грузовик перевернулся.

По предварительным данным, пострадали как минимум два человека. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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