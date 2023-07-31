В центре Калуги двое мужчин насмерть разбились на мотоцикле

Как мы уже рассказывали, вечером в воскресенье, 30 июля, на улице Гагарина в Калуге произошло смертельное ДТП. В полиции нам сообщили подробности.

По предварительным данным, 39-летний мотоциклист ехал со стороны Правого берега и в районе подземного перехода не справился с управлением. Мотоцикл врезался в металлическое ограждение и упал на проезжую часть.

Погибли сам мотоциклист и его 35-летний пассажир.

Движение на месте аварии было временно перекрыто.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.