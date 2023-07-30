«Шкода» и «Нива» столкнулись в Калужской области

В субботу, 29 июля, в Перемышльском районе Калужской области произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Примерно в 10 часов 55 минут на 32 километре трассы Р-92 столкнулись два автомобиля: «Шкода» и «Нива». В аварии пострадали несколько человек.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, - сказали в управлении.

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