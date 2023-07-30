В Калужской области груженный песком «МАЗ» улетел в кювет

В субботу, 29 июля, в Бабынинском районе Калужской области произошло ДТП с большегрузом, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 09 часов 50 минут в селе Пятницкое автомобиль «МАЗ», груженный песком, съехал в кювет и там опрокинулся на бок. В ДТП пострадал водитель грузовика. тяжесть его травм уточняется.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, - уточнили в управлении.

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