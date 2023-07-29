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В Калуге произошла авария на насосной станции

Опубликовано: 29.07.2023 13:05 0 310
В Калуге произошла авария на насосной станции

В результате утечки пять домов на улице 65 лет Победы могут остаться без воды.

В субботу, 29 июля, местные жители обнаружили, что из-под двери насосной станции льется вода.

-  Вода бьет в поток. Если затопит оборудование, то пять домов останутся без какой-либо воды на неизвестный срок, - сообщила калужанка Александра Анпилогова.

Речь идет о домах 41, 41к1, 41к2,43,45 по улице 65 лет Победы.

- Произошла утечка на повысительно-насосной станции, пояснили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Сегодня специалисты водоканала приступят к ремонту. К сожалению, потребуется отключить водоснабжение, поэтому рекомендуем запастись водой.

 

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Опубликовано: 29.07.2023 13:05 0 310
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