Пропавшую женщину с собакой в Калужской области нашли

В Людиновском районе заблудилась в лесу 77-летняя Галина Довлятова. Она отправилась из деревни Агеевка в сторону леса с черным лабрадором.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил ее розыск в пятницу вечером.

В субботу, 29 июля, женщину нашли.

- Найдена, жива! Большое спасибо всем за помощь и репосты! – сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

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