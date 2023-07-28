В Калуге разбился мотоциклист

Около 16:30 в пятницу, 28 июля, очередное ДТП с участием мотоциклиста произошло на Одоевском шоссе в Калуге. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, байкер на «Кавасаки» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Известно об одном пострадавшем. Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.

В июле в Калужской области участились случаи ДТП с мотоциклистами. В ГИБДД призывают байкеров строго соблюдать правила.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.