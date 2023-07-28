В Калужской области в лесу пропала пожилая женщина с собакой
В пятницу, 28 июля, в СНТ Тепловозостроитель, расположенном в деревне Агеевка Людиновского района, пропала 77-летняя Галина Довлятова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Женщина ушла в лес с черным лабрадором и не вернулась.
Волонтеры выезжают на место для поисков. Сбор объявлен на 22:00.
Приметы женщины:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: рыжие.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.