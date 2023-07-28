В Калужской области в лесу пропала пожилая женщина с собакой

В пятницу, 28 июля, в СНТ Тепловозостроитель, расположенном в деревне Агеевка Людиновского района, пропала 77-летняя Галина Довлятова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Женщина ушла в лес с черным лабрадором и не вернулась.

Волонтеры выезжают на место для поисков. Сбор объявлен на 22:00.

Приметы женщины:

Рост: 160 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: рыжие.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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