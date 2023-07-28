Мотоциклист врезался в дерево в Калужской области

Как мы уже рассказывали, днем в пятницу, 28 июля, в Кирове разбился мотоциклист. Подробности об этом происшествии нам рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, на улице Маркса у дома №1 35-летний байкер не справился с управлением и врезался в дерево.

Различные травмы получили сам мотоциклист и его 28-летний пассажир. Мужчин доставили в больницу.

Напомним, на этой неделе ГИБДД сообщала об увеличении количества аварий с мотоциклистами. Байкеров просят соблюдать ПДД и учитывать при движении погодные условия.

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