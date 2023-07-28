В Калужской области мотоциклист улетел в кювет и перевернулся

В пятницу, 28 июля, в Кировском районе Калужской области произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 2 часов дня на улице Карла Маркса в городе Кирова мотоцикл «Ямаха» вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся. Предварительно, водитель не справился с управлением.

По нашей информации, в аварии пострадали два человека. У водителя мотоцикла перелом ноги, а у пассажира черепно-мозговая травма. Они были доставлены в больницу.

Последствия ДТП ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

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