Стали известны причины массового ДТП на парковке в Калуге

Как мы уже рассказывали, около 19:40 в четверг, 27 июля, на переулке Юрий Казанкова в Калуге в районе дома №254 по улице Московской произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности о происшествии нам сообщили в пятницу в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительный данным, 52-летний водитель «Форда Фокус» поворачивал налево на парковку и врезался во встречный «Рено». После этого оба автомобиля отлетели в «Хавал», водитель которого выезжал с парковки.

Различные травмы получили две пассажирки «Рено». Их отвезли в больницу, но позже отпустили домой.

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