В Калуге пешехода сбили на дамбе Яченского водохранилища

Около 22:00 в четверг, 27 июля, на пешеходном переходе на дамбе Яченского водохранилища в Калуге сбили 23-летнего мужчину. Подробности о ДТП рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, пострадавший пешеход шел на зеленый сигнал светофора, а водитель двигался со стороны улицы Гагарина в сторону бора. С места аварии виновник скрылся.

Пешехода госпитализировали в ортопедию БСМП.

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