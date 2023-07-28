В Калужской области водитель «Газели» сбил 10-летнюю велосипедистку

Вечером в четверг, 27 июля, в Жиздринском районе в селе Совхоз Коллективизатор 10-летняя девочка пострадала в ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №35 на улице Брянской 30-летний водитель «Газели» сбил ребенка, ехавшего в попутном направлении по левому краю проезжей части.

Школьницу отвезли в больницу в Людиново. После оказания помощи врачи отпустили ребенка домой.

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